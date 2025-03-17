بدء جلسة الشيوخ، وملفات الحماية الاجتماعية بجدول الأعمال

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.

يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

دور وزارة التضامن لرعاية الأسر الأولى بالرعاية

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.

إزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني

وناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس، طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

كما ناقش المجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وفي نهاية المناقشات أحال مجلس الشيوخ، طلبات المناقشة وتعقيب الحكومة إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

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