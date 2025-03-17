محفوظ عبد الرحمن رائد الدراما التاريخية في العالم العربي.. "أم كلثوم" أبرز أعماله.. وفرمان صفوت الشريف يعيد "بوابة الحلواني للعرض في 11 رمضان بواقعة غير مسبوقة

محفوظ عبد الرحمن، نجم من نجوم رمضان، رائد الدراما التاريخية فى العالم العربى، كتب أول أعماله عن سليمان الحلبى وقدم معظم اعماله الدرامية قدمها فى الشهر الكريم.

وفى صفحات فيتو عام 2012 راح محفوظ عبد الرحمن يحكى عن ذكرياته عن شهر رمضان وأعماله الدرامية وخاصة بوابة الحلوانى فى حوار طويل.



عن ذكرياته عن شهر رمضان يقول محفوظ عبد الرحمن: ذكريات يعود بعضها الى أيام الطفولة واذكر ونحن فى مدينة الفيوم وكان عمرى خمس سنوات كان والدى ضابطا فى الشرطة وبحكم مهنته كنا نتنقل بين المحافظات وهو ما اتاح لى رؤية مصر من شمالها الى جنوبها فى سن مبكرة ورأيت كل المسحراتية ولفت انتباهى انهم يعرفون كل اسماء الناس وكنا شغوفين لسماع طبلة المسحراتى وهى توقظنا من احلى نومة لكى نتناول السحور خاصة وانه كان ينادى علينا كل بإسمه.

مقرئ لإحياء ليالى رمضان



وأضاف محفوظ عبد الرحمن: كان المصريين هم الشعب الوحيد الذى يتجمع فيه الجميع على مائدة الافطار والسحور، وكانت الطبقة المتوسطة والعليا فى مصر قديما تتفق مع احد المقرئين لإحياء ليالى رمضان بقراءة القران حيث لم تكن الاذاعة قد بدأت وكذلك التليفزيون ولا مسلسلات ولا فوازير كما يحدث الان، وكان المقرئ يبدأ قبل أذان المغرب ثم يتوقف بعد الاذان ليتناول الجميع الإفطار ثم يكمل قراءة القرآن مرة أخرى حتى الحادية عشرة ليلا، وكانت البيوت الكبيرة تخصص حجرة للمقرئ خلال شهر رمضان يقيم فيها إقامة دائمة طوال الشهر.

كاتب السيناريو محفوظ عبد الرحمن



حول تميز رمضان فى مصر عن البلاد الأخرى قال محفوظ عبد الرحمن: سافرت لبلاد كثيرة خلال شهر رمضان ولم أجد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم مثل الموجودة فى مصر فهى بحق لا مثيل لها فى اى دولة فى العالم، وهذه الاحتفالات هى احد الجينات المصرية المتوارثة منذ ايام الفراعنة، وعندما دخل الاسلام مصر ةاقبل عليه المصريون بدأت الاحتفالات تتجه نحو المظاهر الاسلامية وخاصة فى رمضان ووصلت الى ذروتها مع الدولة الفاطمية التى سمحت بها واطلقت لها العنان بل وبالغت فيها.



عن أشهر من كانوا يحيون ليالى رمضان فى المسارح قال عبد الرحمن: منهم زكريا أحمد واسماعيل سكر، وكانت أم كلثوم تقوم بإحيائها فى بدايتها وكان عبد الوهاب يحيى ليالى الامراء فى الشهر الكريم وخاصة فى قصر الامير محمد على بالمنيل ومن بيوت الامراء التى كانت تجتذب الفنانين فيلا مصطفى النحاس ومحمد محمود باشا وغيرهم.

عرف المصريون الدراما الإذاعية عبر الراديو



وردا على سؤال عن الحال بعد ظهور الاذاعة قال محفوظ عبد الرحمن: الاذاعة فى بدايتها كانت محدودة ولم يكن المصريون يعرفونها ولم تنتشر الراديوهات فى بيوت الطبقة المتوسطة الا فى الاربعينات ومن يومها عرف المصريون المسلسلات الاذاعية خاصة فى رمضان ومن بينها مسلسل الف ليلة وليلة مع زوزو ماضى وعبد الرحيم الزرقانى ويكتبها طاهر ابو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان، ثم بدأت الاذاعة تذيع اغانى كبار المنشدين ومنها سمع المصريون كبار المشايخ يقرأون القران عبر الاثير ومن اشهرهم الشيخ محمد رفعت.



وأضاف محفوظ عبد الرحمن: أما بعد ظهور التليفزيون عام 1960 بدأ المشاهد يرى فوازير شكوكو وثلاثى اضواء المسرح والتمثيليات التى كانت وقتها خماسيات اى خمس حلقات، والسباعيات سبع حلقات، ولم يعرف التليفزيون المسلسلا الطويلة الا مع مسلسلى القاهرة والناس، عادات وتقاليد أواخر الستينات وفى الحقيقة كان هناك توازنا فى العرض مسلسلين على الاولى ومثلهم على القناة الثانية فكانت هناك مساحة للمتابعة افضل بكثير من الوضع الحالى الذى يربك المشاهد.

حقبة تاريخية من عمر مصر



وعن اشهر الاعمال الدرامية التى قدمها محفوظ عبد الرحمن فى رمضان قال: مسلسل أم كلثوم " هو من انجح الاعمال التى عرضت بالتليفزيون والتى كتبت عن فنانين، بعده جاء مسلسل بوابة الحلواني " بأجزائه الأربعة والذي من خلاله تم رصد حقبة تاريخية من عمر مصر مهمة جدا وهي فترة حكم الخديوي إسماعيل وبدايات حفر قناة السويس من خلال إلقاء الضوء على مسيرة أسرة (الحلواني)، وحفر قناة السويس، وانتقال العمال والأسر للعيش بالقرب منها، والتأثيرات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية على المواطنين المصريين نتيجة هذا الحدث الكبير.

محمد وفيق فى بوابة الحلوانى



يقول محفوظ عبد الرحمن: لمسلسل بوابة الحلوانى قصة طريفة احكيها لاول مرة، كان ممدوح الليثى مسئولا عن قطاع الانتاج وانتهى فريق العمل من تصوير الجزء الاول من بوابة الحلوانى وسعيت لدى المسئولين لكى لا يعرض المسلسل فى رمضان وتقبل ممدوح الليثى ووعدنى بعدم عرضه فى رمضان، بعدها فوجئت بتقرير لإحدى رقيبات التليفزيون قالت فيه ان بوابة الحلوانى عمل ضعيف وكئيب ولا يصلح للعرض فى رمضان ومن هنا أجل الليثى العرض لبعد رمضان.

الوجه الايجابى للخديو توفيق



واضاف محفوظ عبد الرحمن: يشاء الله ان تعرض المسلسلات الاخرى فى رمضان وتقابل جميعها باستياء شديد وهجوم من الجمهور والنقاد، فسارع صفوت الشريف باستدعاء قيادات التليفزيون وسألهم أين مسلسل بوابة الحلوانى ولماذا لم يعرض، واعتقد المسئولون ان الشريف يريد عرض بوابة الحلوانى وبالفعل عرض فى 11 رمضان كاول وآخر مسلسل يعرض فى اليوم الحادى عشر، وقوبل المسلسل باستحسان الجمهور والنقاد وأثار موجة من الجدل حول حقيقة الخديو اسماعيل حيث قدم الوجه الايجابى للخديو.

محفوظ عبد الرحمن ورفيقة العمر سميرة عبد العزيز

محفوظ عبد الرحمن تاريخ حافل فى الدراما التاريخية والدينية، ولد عام 1941 بدأ حياته صحفيا وتعذر انضمامه الى نقابة الصحفيين فاتجه الى الكتابة الدرامية فكتب اول مسلسل تليفزيونى “العودة من المنفى” ليبدأ بعدها سلسلة طويلة من الاعمال الدرامية، وتزوج من الفنانة سميرة عبد العزيز.



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