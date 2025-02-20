سميرة عبد العزيز: سعيدة بعودة برنامج "قال الفليسوف" مجددًا

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها الغامرة بعد خبر عودة برنامجها الإذاعي "قال الفليسوف"، مؤكدة: هذا البرنامج كان برنامج عمرها على حد تعبيرها، وكان يحتوي على معلومات جيدة للجمهور لذلك فأنا سعيدة بعد تصريحات أحمد المسلماني بعودة البرنامج مجددا.

قصة برنامج قال الفيلسوف

وأضافت "عبد العزيز" خلال لقائا ببرنامج “حوار” الذي تقدمه الإعلامية شيماء الكومي، بقناة "الشمس"، أن برنامج "قال الفليسوف" كان يُسمع في كل حتة في مصر، وكانت تُسأل على المعلومات التي كانت تُقدم في البرنامج باستمرار.

الاهتمام باللغة العربية

ولفتت إلى أن البرنامج الإذاعي"قال الفيلسوف" كان حريصًا على الاهتمام باللغة العربية، وتقديمها بصورة بسيطة غير مُقعرة، مما يُحبب الطلاب في هذه اللغة الجميلة.

رسالة انتصار السيسي



في وقت سابق، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "شعرت بسعادة كبيرة بتكريمي من السيدة انتصار السيسي وكنت فخورة حين قالت لي ما كنتش بنام غير لما أسمع برنامجك الإذاعي قال الفيلسوف".

وتابعت: "كنت سعيدة جدًّا بكلام السيدة انتصار السيسي وقلت لها: أنتِ زينا وبتتابعي برنامجي، فقالت لي أنا سعيدة جدًّا بشغلك وبيعجبني إنك بتختاري أدوارك بعناية".

أدوار سميرة عبد العزيز



ولفتت سميرة عبد العزيز: "كثيرا بعتذر عن أدوار تقدم أمور سيئة فلا يجب أن نطرح على الناس مشاهد البلطجة والسكاكين حتى لا تؤثر في سلوكهم وتدفعهم إلى تقليد كل ما هو سلبي وغير أخلاقي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.