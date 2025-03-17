الإثنين 17 مارس 2025
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شروط اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية
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وجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة بشأن الاعتذارات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2025.

 أعذار المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأعذار القانونية للمشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وهي فقط التي يعتمدها بالمديريات كالتالي:

- القومسيون طبي حديث يفيد المنع من السفر فقط وليس المدون به حالة المريض تحت المتابعة والعلاج.

- معلمة ( لديها طفل رضيع حتى عامين ).

- معلمة لديها طفل معاق  ومرفق كارت الخدمات.

- المحال إلى المعاش حتى نهاية شهر مارس 2025.

- الحاصل على نصف أو ثلثي أجر.

- المحروم من أعمال الامتحانات.

-علي مدير المدرسة توقيع جميع الزملاء بالمدرسة على تلك التعليمات الهامة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع

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وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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امتحانات الشهاده الاعداديه حبس متحرش الموتوسيكل الفصل الدراسي الثاني 2025

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