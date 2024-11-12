استبداله بعد 59 ثانية، بلوجر يثير الجدل في الدوري الأرجنتيني (فيديو)

كشفت تقارير صحفية أن مشاركة إيفان راؤول بوهاجيروك، البلوجر الأرجنتيني، أمس الإثنين، تسببت في حالة من الجدل في البلاد بعد مشاركته لثواني في مباراة بالدوري الأرجنتيني مع فريق ديبورتيفو رييسترا، أمام المتصدر فيليز سارسفيلد.

بلوجر يثير الجدل في الدوري الأرجنتيني



ونجح بوهاجيروك، الذي يمتلك 5.4 ملايين متابع على "إنستجرام"، في الحصول على الكارنيه الخاص به كلاعب محترف منذ أقل من 3 أشهر، وظهر للمرة الأولى مع فريق رييسترا، حيث ارتدى القميص رقم 47.

⚫️✅ ¡DEBUTÓ SPREEN Y SALIÓ AL MINUTO!



▶️ El streamer debutó como jugador profesional y fue reemplazado antes del minuto de juego



🎥 @nicolaroccanarv pic.twitter.com/8DtbMhcxxj — Diario Olé (@DiarioOle) November 11, 2024

ولكن، المفاجأة كانت في قيام مدربه، كريستيان فابياني، باستبداله بعد 59 ثانية من بداية اللقاء، ونزل بدلا منه جوستافو فرنانديز، حتى قبل أن يلمس الكرة، حيث خرج من الملعب وسط تصفيق المشجعين.



وتسببت مشاركة المؤثر الشاب، الذي عادة ما يستخدم تطبيقات تويتش وإنستجرام ويوتيوب، في حالة من الجدل الكبير في البلد اللاتيني، حيث أبدى كثيرون استيائهم من إمكانية مشاركة "بلوجر" بسهولة بالغة في المباريات، بينما يبذل ملايين من الشباب في قطاعات الناشئين جهود كبيرة للوصول للعب بين الكبار.

أصغر لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية

وواصل فريق ديبورتيفو رييسترا إثارة الجدل في الأرجنتين، بعد أشهر وتحديدًا في مايو الماضي، عندما أشرك في دور الـ32 لكأس الأرجنتين أمام نيولز أولد بويز، أصغر لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعمر 14 عامًا و29 يومًا.