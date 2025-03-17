تداول 131 ألف طن بضائع و1025 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ الهيئة شهدت نشاطا ملحوظا في حركة الشاحنات والبضائع، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 131000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و401 سيارة.

وصول 62 ألف طن قمح أوكرانى وتصدير 53 ألف طن فوسفات بميناء سفاجا



وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 613 شاحنة و391 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 412 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي الكرنك وعلى متنها 53 الف طن قمح قادمة من اوكرانيا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، والسفينة LADY DINA قادمة من جدة بينما تغادر السفينة G FLORA وعلى متنها 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا والسفينة الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين سينا وALCUDIA EXPRESS.

كما تم تداول 3500 طن بضائع و386 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1047 راكب.



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