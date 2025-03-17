بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

في أغرب صفقة يمكن لرئيس دولة أن يعقدها في العالم، قام رئيس السلفادور نجيب بوكيله بعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال المسجونين من العصابات في أمريكا، في سجون مخصصة لهم في السلفادور.

رئيس السلفادور يستقبل عصابات العالم في سجون بلده

ويفتخر رئيس السلفادور نجيب بوكيله باستقباله للعصابات في بلده لإيداعهم في سجون خاصة بالعصابات فقط، حيث بث بوكيله، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يوثق وصلول 238 شخص من أفراد العصابة الفنزويلية للسلفادور، وتم نقلهم لسجن سيكوت، سجن مخصصه للعصابات من أمريكا، وحيث يقوم رئيس السلفادور بتحويل السجون في دولته، لاستقبال مجرمين وأفراد عصابات من دول أخرى باتفاقيات يتم توقيعها.

اتفاقية مع أمريكا تحول السلفادور لسجن لعصابات العام، فيتو



الغريب أن رئيس السلفادور نجيب بوكيله، صاحب الأصول العربية، كتب تغريدة على منصة "أكس" أرفقها بالفيديو، قال فيها: "وصل اليوم إلى بلادنا أول 238 عضوًا من منظمة "ترن دي أراجوا" الإجرامية الفنزويلية. ونُقلوا فورًا إلى مركز احتجاز الإرهابيين (CECOT) لمدة عام قابل للتجديد."

وبرر رئيس السلفادور الاتفاقية التي اعتبرت فيها أمريكا السلفادور أكبر سجن للمجرمين في العالم، فقال بوكيله: "ستدفع الولايات المتحدة رسومًا منخفضة جدًا لهم، ولكن رسومًا عالية بالنسبة لنا. مع مرور الوقت، ستساهم هذه الإجراءات، إلى جانب الإنتاج الذي يُنتجه بالفعل أكثر من 40 ألف سجين يشاركون في ورش عمل وأنشطة متنوعة ضمن برنامج "صفر كسل"، في جعل نظام سجوننا مكتفيًا ذاتيًا. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج حاليًا 200 مليون دولار سنويًا."

رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات

وتابع نجيب بوكيله "في هذه المناسبة، أرسلت الولايات المتحدة إلينا أيضًا 23 عضوًا من عصابة "إم إس-13" مطلوبين من قِبل القضاء السلفادوري، من بينهم زعيمان. أحدهما عضو في أعلى هيكل تنظيمي للعصابة الإجرامية. وسيساعدنا هذا في استكمال جمع المعلومات الاستخباراتية وملاحقة آخر بقايا عصابة MS-13، بما في ذلك أعضائها السابقين والجدد، وأموالها، وأسلحتها، ومخدراتها، ومخابئها، ومتعاونيها، ورعاتها."

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

الغريب أن رئيس السلفادور بدا ممتنًا لأمريكا لتحويل بلده سجن للعصابات الإجرامية، فقال نجيب بوكيله: "كما هو الحال دائمًا، نواصل التقدم في مكافحة الجريمة المنظمة. ولكن هذه المرة، نساعد أيضًا حلفاءنا، ونجعل نظام سجوننا مكتفيًا ذاتيًا، ونحصل على معلومات استخباراتية حيوية لجعل بلدنا مكانًا أكثر أمانًا. كل ذلك في خطوة واحدة. بارك الله في السلفادور، وبارك الله في الولايات المتحدة."

أخطر العصابات في سجون السلفادور

يذكر أنه في عام 2023، شنت السلفادور حمله شامله على العصابات، واعتقلو العديد من أفراد العصابات، ووضعوهم في سجن يدعى "CECOT"، وكان هدف الحملة تطهير البلاد من العصابات والمشاكل المستمره فيها.

رئيس السلفادور نجيب بوكيله، فيتو



ويعتبر سجن "CECOT" في السلفادور سجن ضخم، مخصص حصريًا لأعضاء العصابات فقط، ويوجد فيه أكثر من 15 ألف سجين، ويتوقع أن يصل عدد السجناء فيه إلى 40 ألف سجين من العصابات بعد اتفاقية سجن العصابات مع أمريكا.

الأمر المثيره للقلق أن أفراد عصابات "باريو 18" و"MS 13"، عصابات ضخمه ورئيسية بينهم عداوات ويتقاتلون بعضهم في الشوارع، يضطروهم للعيش معًا في نفس عنابر السجن.

وحسب إدارة السجن والحكومه في السلفادور فإن من يدخل سجن العصابات في السلفادور يعني أن حياته انتهت هناك، ولن يخرج منه حيث يكون تقييمه "أنه شخص لن يستطيع الانخراط مع المجتمع، وتكون دخوله السجن تعني نهايته.



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