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السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

السلفادور، فيتو
السلفادور، فيتو

 اختتمت السلفادور عام 2024 بتسجيل أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها، حيث سُجلت 114 جريمة فقط، ما يعكس استمرار التحسن الملحوظ في الوضع الأمني خلال العام الكامل الثاني لحالة الطوارئ.

 

أدنى معدل جرائم قتل في تاريخ السلفادور

 وبحسب «روسيا اليوم»، أعلن الرئيس نجيب بوكيله عبر منصة "إكس" أن الرقم الذي أعلنته النيابة العامة في البلاد يجعل السلفادور "أكثر دول نصف الكرة الغربي أمانا".

وبينما لم تنشر جميع الدول أرقام جرائم القتل لعام 2024 بعد، فإن المعدل البالغ 1.9 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، الذي أعلنه بوكيله، سيضع السلفادور أدنى من أي دولة في أمريكا اللاتينية أعلنت أرقامها لعام 2023. ولا يشمل العدد الرسمي للسلفادور مقتل 5 من المشتبه بانتمائهم للعصابات في اشتباكات مع قوات الأمن.

 

تسجيل السلفادور 6656 جريمة قتل في 2015

 وعلى الرغم من القيود المفروضة، ساهمت التحسينات الأمنية في تعزيز شعبية بوكيله المرتفعة بشكل كبير.

حيث عاش العديد من السلفادوريين لسنوات في خوف من العصابات التي كانت تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتمارس القتل والابتزاز والتجنيد القسري.

في عام 2015، سجلت السلفادور 6656 جريمة قتل، مما جعلها واحدة من أكثر دول العالم عنفا. أما في عام 2023، فانخفض الرقم إلى 214 جريمة قتل.

وأثار هذا التقدم تساؤلات حول ما إذا كان يمكن الاستمرار في تبرير حالة الطوارئ، لكن بوكيله وحكومته يقولان إنهما لم يحققا بعد كل أهدافهما.

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