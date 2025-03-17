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إجراءات جديدة بشأن حجز سكن ونقل حجاج قرعة الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج
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أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تطبيق إجراءات جديدة بخصوص شركات السياحة العاملة بموسم الحج لقرعة الحج السياحي.

حجز سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وقالت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه للشركات: «إلحاقًا للكتاب الدوري رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲٥ بتاريخ ٥ مارس ۲۰۲۵ بشأن آخر موعد لإبرام عقود السكن والنقل والمحدد  يوم السبت ۱٥ مارس ۲۰۲۵ الموافق ١٥ رمضان ١٤٤٦هـ، فضلًا عن أن آخر موعد الإصدار تأشيرات الحجاج يوم الأثنين ١٤ إبريل ۲۰۲۵ الموافق ١٥ شوال ١٤٤٦ هـ».

وأضافت الغرفة: «أن هناك العديد من الشركات السياحية المنفذة للحج التي لم تقم برفع طلبات السكن الخاصه بها علي المسار الإلكتروني للحج وكذا موقع الغرفة، وهو ما قد يؤدي إلى غلق وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني للحج على هؤلاء الحجاج دون حجز سكن لهم، فضلًا عن ضعف المبالغ المودعه من الشركات السياحية لاستكمال باقي إجراءت الحج السكن - النقل - رسوم التأشرة والمسار».

 مد موعد إنهاء إجراءات سكن ونقل حجاج قرعة الحج السياحي

وأشارت الغرفة إلى: «أن وزارة الحج والعمرة ومن خلال الجهات المعنية فقد تم مد موعد إنهاء إجراءات السكن والنقل حتى الخمس ۲۰ مارس ۲۰۲۵ الموافق ۲۰ رمضان ١٤٤٦هـ، وعليه وبعد هذا التمديد، فإنه يجب علي الشركات المتأخرة سرعة إيداع مبالغ السكن والنقل ورسوم المسار وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وتتحمل الشركات وحدها كافة المسئوليات الناتجه عن التأخر في سداد كافة المبالغ المستحقة للحجاج في التوقيتات المعلنة والمذكورة بعاليه، وما يترتب على ذلك من عدم إتمام حجز السكن والنقل وسداد الرسوم وبالتالي عدم اصدار تاشيرات الحجاج في ضوء التوقيتات المحددة من وزارة الحج والعمرة».

 

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