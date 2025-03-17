الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

أقوال الشهود بشأن العثور على جثة شخص أسفل عقار بالنزهة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استمعت نيابة النزهة لأقوال الشهود في مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل شركة شهيرة بشارع عبد الحميد بدوي بمنطقة النزهة.  


وقال الشهود انهم لا يعرفون المتوفي ولا يعرفون سبب وفاة الشخص، مشيرين الي انهم عثروا عليه اسفل العقار وابلغوا أجهزة الأمن التي حضرت وفرضت كردونا أمنيا ونقلت الجثة الي المشرحة.

 

مصرع شخص فى النزهة


تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل شركة شهيرة بشارع عبد الحميد بدوي دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص  يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين سقوط المتوفي من الطابق الثاني من داخل شركة شهيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة قسم شرطة النزهة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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