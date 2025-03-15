النيابة تطلب التحريات حول مصرع شخص سقط من الطابق الثاني بالنزهة

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل شركة شهيرة بشارع عبد الحميد بدوي بمنطقة النزهة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مصرع شخص فى النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل شركة شهيرة بشارع عبد الحميد بدوي دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من الطابق الثاني من داخل شركة شهيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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