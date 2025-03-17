جمعتهما الدنيا ولم يفرقهما الموت، آخر ما كتبته «عروس الدقهلية» قبل مصرعها مع خطيبها

شهد مركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية مصرع طبيب وخطيبته في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجمالية - ميت سلسيل.

عروس الجنة

وأودى الحادث بحياة الدكتور حمدي السيد عبد الحميد (25 عامًا) والدكتورة أسماء إبراهيم عبد اللطيف (24 عامًا)، والذي وضع حدًا لقصة حب جمعتهما لمدة عام، ليفارقا الحياة معًا في لحظة مأساوية.

تفاصيل حادث مصرع شاب ميت سلسسيل وخطيبته

في يوم حزين، انقلبت سيارة ملاكي كان يستقلها العروسان الشابان على طريق ميت سلسيل، مما أدى إلى وفاتهما على الفور.

الحادث هز أهالي المنطقة، وجاء ليحول فرحة الأسرتين المنتظرتين لزواج ابنيهما إلى مأساة.

آخر ما كتبته عروس ميت سلسيل

وكانت الدكتورة أسماء، التي أطلق عليها الأهالي لقب "عروس الجنة"، قد نشرت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي منشورًا مؤثرًا قبل وفاتها، قالت فيه: "الوصية الأولى والأخيرة حين أتوفي سامحوني واستروا عيوبي وادعوا لي بالرحمة وتذكروا الصحبة ولو أني أخطأت انسوا أخطائي واذكروا أجمل صفاتي... اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"، كما ثبت على صفحتها منشورًا آخر تضمن دعاءً مؤثرًا: "اللهم يا هادي القلوب، يا نور السماوات والأرض، اهْدِ قلبي وثبتني على طريقك المستقيم...".

وخيم الحزن على أهالي ميت سلسيل، حيث نعى الجميع الضحايا، وتحدثوا عن أخلاقهما الحميدة وتربيتهما الراقية. بدلًا من الاستعداد لفرحتهما، وجدت أسرتهما نفسها في مواجهة فقدان مفاجئ ومؤلم.

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