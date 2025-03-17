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محافظات

الدقهلية تطلق سيارات لحوم بـ 260 جنيه في السنبلاوين

سيارات بيع اللحوم
سيارات بيع اللحوم بأسعار مخفضة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم، بمركز السنبلاوين، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيه للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، فإن سيارات اللحوم تبدأ اليوم  الاثنين، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، أمام موقف المنصورة بشارع مجلس مدينة السنبلاوين، وقريتي طوخ الأقلام، وأبو قراميط أمام الوحدة المحلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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