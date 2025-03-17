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حوادث

23 مارس موعد محاكمة عاطلين بتهمة حيازة استروكس في القاهرة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت النيابة العامة 23 مارس الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس تزن 400 جرام بمدينة القاهرة، امام محكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمان بأنهما حصلا على المخدرات من شخص آخر مقابل مبلغ مالي، وكانا يخططان لبيعها وتوزيعها على عدد من المستهلكين في منطقة التجمع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يطمحان في توسيع نطاق عملهما، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليهما أثناء محاولتهما ترويج الكمية المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، بالإضافة إلى إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

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النيابة العامة مخدر الإستروكس محكمة الجنايات

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