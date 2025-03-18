الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

طفولة تحت التهديد، ماذا تفعل القوانين لحماية الصغار؟

حقوق الطفل، فيتو
حقوق الطفل، فيتو

حقوق الطفل ليست مجرد شعارات تُرفع في المؤتمرات، بل هي معركة مستمرة لضمان حياة كريمة وآمنة لصغار العالم. رغم القوانين الدولية التي تضمن هذه الحقوق، لا يزال الملايين من الأطفال يواجهون تحديات تهدد مستقبلهم، فهل تضمن التشريعات الدولية والمحلية حقوقهم بالفعل، أم أن الواقع شيء آخر؟.

حقوق الطفل، ماذا تقول القوانين؟

على المستوى الدولي، تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لـ حقوق الطفل، التي أُقرت عام 1989، المرجعية الأهم في هذا المجال. تضمن هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل:

الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة

الحق في التعليم والرعاية الصحية

الحماية من العنف والاستغلال

حرية التعبير وعدم التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين

أما في مصر، فقد جاء قانون الطفل المصري لعام 1996 ليؤكد على هذه الحقوق، حيث يضمن الدستور حصول الأطفال على تعليم مجاني وإلزامي، إلى جانب الرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال الاستغلال أو التمييز.

بين القوانين والواقع، أين تكمن مشكلة حقوق الطفل؟

رغم كل هذه التشريعات، لا تزال هناك فجوة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي، خاصة في المجتمعات التي تعاني من مشكلات اقتصادية أو صراعات مسلحة وأبرز التحديات التي تواجه حقوق الطفل اليوم تشمل:

عمالة الأطفال: ملايين الأطفال يضطرون للعمل في سن مبكرة بدلًا من الذهاب إلى المدرسة.

العنف الأسري والتنمّر: رغم وجود قوانين تحظر العنف ضد الأطفال، إلا أن تطبيقها ما زال ضعيفًا في بعض المجتمعات.

استغلال الأطفال عبر الإنترنت: في ظل العصر الرقمي، يواجه الأطفال تحديات جديدة مثل انتهاك خصوصيتهم واستغلالهم في الفضاء الإلكتروني.

كيف يمكن حماية حقوق الأطفال بشكل أفضل؟

لم يعد الاكتفاء بوضع القوانين كافيًا، بل يجب العمل على تنفيذها بفعالية من خلال:

تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل ودور الأهل في حمايتهم.

تشديد الرقابة على الانتهاكات مثل عمالة الأطفال والعنف الأسري.

إدماج التكنولوجيا في حماية الطفل من التهديدات الرقمية.

هل نضمن مستقبلًا أفضل للأطفال؟

رغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا في تحسين أوضاع الأطفال عبر العالم، شرط أن تتحول القوانين من نصوص على الورق إلى واقع ملموس

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