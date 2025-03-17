بدوي يزور موقعي شركة جابكو والعامة للبترول بخليج السويس

قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة موقع شركتي جابكو والعامة للبترول بمنطقة خليج السويس.

وحرص الوزير على تناول وجبة الإفطار الرمضاني مع العاملين، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، والمهندس عبد الوهاب المغاوري رئيس شركة جابكو والمهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة العامة للبترول.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الزيارة تأتي بهدف توطيد الروابط بين القيادة والعاملين فى منظومة العمل البترولى والتى تتسم بالعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا على الدور المهم للعاملين فى مواقع الإنتاج باعتبارهم الركيزة الاساسية في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي.

وأدار الوزير حوارًا اخويا مع العاملين عقب تناول وجبة الإفطار، تعرف خلاله على أفكارهم الغير تقليدية وخططهم لزيادة معدلات الإنتاج ومدى استخدام التكنولوجيا المتطورة في أعمال البحث والاستكشاف وذلك في ضوء البرنامج الأول من استراتيجية عمل الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم من الوزارة وهيئة البترول لتحقيق ذلك الهدف المنشود في كافة مواقع الإنتاج البرية والبحرية.

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