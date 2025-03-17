الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد عقره 10 أطفال، القضاء على كلب مسعور بالمنوفية

كلب مسعور، فيتو
كلب مسعور، فيتو

نجحت وحدة مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، في القضاء على كلب مسعور قام بعقر 10 أطفال أمس الأحد، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى.

كلب يثير الذعر بالمنوفية بعد عقره لـ 10 أطفال

وكانت حالة من الذعر سيطرت بين الأهالى بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وذلك عقب قيام كلب مسعور بعقر 10 أطفال فى مناطق متفرقة وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لإعطائهم الطعم.

 

وأكد مصدر فى تصريحات لـ فيتو أن مستشفى الباجور التخصصى استقبلت 10 أطفال معقورين وهم، أحمد أسامة زهير 3 سنوات، محمد جمال أحمد 10 سنوات، هاشم إسلام هاشم 4 سنوات، جيهان حسام الصعيدى 10 سنوات، جميل علاء صبحي 10 سنوات، اسراء محمد جميل 11 سنة، اياد حازم محمد 4 سنوات، بسملة أيمن محمد 14 سنة، حور وليد ايمن 10 سنوات، ساجدة رشاد إبراهيم 6 سنة كفر سنجلف.

 

وأكد مصدر بالإدارة الطبية بالباجور أنه تم إبلاغ الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباجور محافظة المنوفية المنوفية كلب مسعور مستشفى الباجور التخصصي

مواد متعلقة

مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالمنوفية

كلب يثير الذعر بالمنوفية بعد عقره لـ 10 أطفال

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "كفر داود - السادات" بالمنوفية

محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاي – السادات بالمستشفى التعليمي (صور)

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 29 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

الأسرة الصحفية بالمنوفية تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور البلشي وعبد المحسن سلامة (صور)

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن خردة بالمنوفية

الأكثر قراءة

استقرار الحالة الصحية للمطرب أحمد شيبة بالمستشفى في الإسكندرية

كاراجر يكشف سبب اختفاء محمد صلاح في مباراة نيوكاسل

مرتضى منصور أم حسين لبيب؟ رد صادم لبشير التابعي عن الأفضل (فيديو)

ذروة الموجة الحارة وشبورة مائية، الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 17-3-2025

بدءًا من الأربعاء، عودة انخفاض درجات الحرارة

وفاة الشيخ فوزي عبد الغفار المبتهل بالإذاعة والتليفزيون

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

أصاب نفسه بالخطأ، مصرع شاب بطلق ناري غرب الأقصر

منوعات

المزيد

ترامب يواجه عصابة فنزويلية خطيرة بقانون من القرن الثامن عشر

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

"ناجاك قلبي خاشعا ولساني"، ابتهال رائع للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية