بعد عقره 10 أطفال، القضاء على كلب مسعور بالمنوفية

نجحت وحدة مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، في القضاء على كلب مسعور قام بعقر 10 أطفال أمس الأحد، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى.

كلب يثير الذعر بالمنوفية بعد عقره لـ 10 أطفال

وكانت حالة من الذعر سيطرت بين الأهالى بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وذلك عقب قيام كلب مسعور بعقر 10 أطفال فى مناطق متفرقة وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لإعطائهم الطعم.

وأكد مصدر فى تصريحات لـ فيتو أن مستشفى الباجور التخصصى استقبلت 10 أطفال معقورين وهم، أحمد أسامة زهير 3 سنوات، محمد جمال أحمد 10 سنوات، هاشم إسلام هاشم 4 سنوات، جيهان حسام الصعيدى 10 سنوات، جميل علاء صبحي 10 سنوات، اسراء محمد جميل 11 سنة، اياد حازم محمد 4 سنوات، بسملة أيمن محمد 14 سنة، حور وليد ايمن 10 سنوات، ساجدة رشاد إبراهيم 6 سنة كفر سنجلف.

وأكد مصدر بالإدارة الطبية بالباجور أنه تم إبلاغ الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.