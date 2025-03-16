الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

كلب يثير الذعر بالمنوفية بعد عقره لـ 10 أطفال

كلب, فيتو
كلب, فيتو

سيطرت حالة من الذعر بين الأهالى بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، وذلك عقب قيام كلب مسعور بعقر 10 أطفال فى مناطق متفرقة وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لإعطائهم الطعم.

أسماء الأطفال

وأكد مصدر فى تصريحات لـ فيتو، أن مستشفى الباجور التخصصى استقبلت 10 أطفال معقورين وهم، أحمد أسامة زهير 3 سنوات، محمد جمال أحمد 10 سنوات، هاشم اسلام هاشم 4 سنوات، جيهان حسام الصعيدى 10 سنوات، جميل علاء صبحى 10 سنوات، اسراء محمد جميل 11 سنة، إياد حازم محمد 4 سنوات، بسملة ايمن محمد 14 سنة، حور وليد ايمن 10 سنوات، ساجدة رشاد إبراهيم 6 سنة كفر سنجلف.

 

وأكد مصدر بالإدارة الطبية بالباجور أنه تم إبلاغ الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

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مدينة الباجور محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي الباجور

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