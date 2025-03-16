مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 2، حبس محمد فراج عامين ومفاجأة صادمة لياسمين رئيس

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 2، شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، حبس "صالح" محمد فراج، لمدة عامين مع غرامة 200 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالكشف عن حساب مديره في البنك، وتحويل مبالغ مالية منه لصالح حساب آخر.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 2

وكان صالح قد أقدم على ذلك في الحلقة الماضية محاولا حل أزمة حدثت لأحد العملاء تتمثل في عدم إضافة أرباح شهادات العميل إلى حسابه البنكي، لتقضي المحكمة بحبسه عامين يقضيهما في السجن.

وبعد خروجه من الحبس، يجد "صالح" أن هناك العديد من الأمور قد تغيرت، أبرزها تميز طليقته "رانيا" هبة مجدي، في عملها وتصبح مذيعة كبيرة.

كما تكبر ابنته "فرح" وتلتحق بكلية الفنون الجميلة، والتي فور رؤيتها لوالدها تنهار من البكاء وتحتضنه مطولا، حيث كانت لم تراه طوال فترة تواجده بالسجن.

مفاجأة صادمة لياسمين رئيس

وضمن أحداث الحلقة وفي خط درامي آخر، تصدم "منى" والتي تجسد شخصيتها ياسمين رئيس بعدما تعلم أن خطيبها إبراهيم قد باع شقتهما.

وجاء ذلك عندما اصطحبت منى "جهازها" لتفرشه في شقة الزوجية، إلا أنها تصدم هناك بأن خطيبها قد باع الشقة واختفى.

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مُسلسل "منتهي الصلاحية" من بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين... ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

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