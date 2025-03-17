الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خبير عسكري: الضربات ضد الحوثيين لم تكن مفاجئة وتأثيرها مؤقت

الضربات الأمريكية
الضربات الأمريكية على الحوثيين، فيتو

قال الدكتور محمد الحربي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين لم تكن مفاجئة، بل تأتي في سياق العمليات المستمرة منذ نوفمبر 2023 وأكتوبر 2022، ضمن عملية “حارس الازدهار”.

 

استهداف مستودعات الصواريخ والطائرات المسيرة في اليمن

وأوضح: أن الضربات استهدفت مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة والرادارات، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، لكنها غالبًا ما تصيب مواقع مدنية مثل محطات الكهرباء والوقود.

 

عمليات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر 

وأشار الحربي خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحوثيين نفذوا أكثر من 300 هجوم على السفن، منها 145 استهدفت سفنًا أمريكية، إلا أن تأثير هذه الضربات كان وقتيًا ولم يكن ذا ضرر مباشر أو مدمر، لكنه شدد على أن المتضرر الأكبر هو حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، مما أدى إلى انخفاض حركة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية للسفن.

وأضاف أن إسرائيل، رغم التهديدات، يمكنها الالتفاف عبر البحر الأبيض المتوسط، رغم التكلفة المرتفعة، لكن التأثير الحقيقي يقع على الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبر البحر الأحمر 15% من حجم التجارة العالمية، وأكثر من 3.9 مليون برميل من النفط يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحوثيين عمليات الحوثيين إسرائيل الولايات المتحدة اليمن

مواد متعلقة

أمريكا: هجمات ‎الحوثيين لا يمكن استمرارها ولن نسمح لهم بالتحكم في مرور السفن

القناة 14 الإسرائيلية: نتعامل بحذر مع التهديدات من اليمن

تفاصيل هجوم الفجر على اليمن.. 31 قتيلًا في حصيلة غير نهائية.. وترامب يهدد بفتح أبواب الجحيم ردًّا على تهديد الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مفاجأة صادمة لمستحقي تكافل وكرامة بشأن منحة رمضان الاستثنائية

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية مواقع حزب الله على الحدود بين سوريا ولبنان (فيديو)

السيسي: لا يمكن لأحد المساس بمصر

برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

السيسي: بلدنا بخير والأمور تسير بشكل جيد على المستوى الاقتصادي والمشروعات

معجزات الرسول.. العفو عن المشركين

ننفرد بنشر الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية بمشاركة منتخب مصر

منوعات

المزيد

فنلندا ترفض تصدير البيض إلى الولايات المتحدة لهذا السبب

شرطة أبو ظبي تحمي سربا من البط خلال عبوره الطريق (فيديو)

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع المعتمرين في اليوم السابع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أم المؤمنين زينب زوجها الله من فوق سبع سماوات

درس التراويح بالجامع الأزهر يبين الدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية