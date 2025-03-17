خبير عسكري: الضربات ضد الحوثيين لم تكن مفاجئة وتأثيرها مؤقت

قال الدكتور محمد الحربي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين لم تكن مفاجئة، بل تأتي في سياق العمليات المستمرة منذ نوفمبر 2023 وأكتوبر 2022، ضمن عملية “حارس الازدهار”.

استهداف مستودعات الصواريخ والطائرات المسيرة في اليمن

وأوضح: أن الضربات استهدفت مستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة والرادارات، وفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، لكنها غالبًا ما تصيب مواقع مدنية مثل محطات الكهرباء والوقود.

عمليات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

وأشار الحربي خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة القاهرة الإخبارية"، إلى أن الحوثيين نفذوا أكثر من 300 هجوم على السفن، منها 145 استهدفت سفنًا أمريكية، إلا أن تأثير هذه الضربات كان وقتيًا ولم يكن ذا ضرر مباشر أو مدمر، لكنه شدد على أن المتضرر الأكبر هو حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، مما أدى إلى انخفاض حركة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية للسفن.

وأضاف أن إسرائيل، رغم التهديدات، يمكنها الالتفاف عبر البحر الأبيض المتوسط، رغم التكلفة المرتفعة، لكن التأثير الحقيقي يقع على الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبر البحر الأحمر 15% من حجم التجارة العالمية، وأكثر من 3.9 مليون برميل من النفط يوميًا.

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