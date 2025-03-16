بايرليفركوزن يفوز على شتوتجارت (4-3) في الدوري الألماني

حقق فريق بايرليفركوزن فوزا صعبا على شتوتجارت بنتيجة (4-3) في إطار لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

مباراة بايرليفركوزن وشتوتجارت

وتقدم فريق شتوتجارت عن طريق المهاجم البوسني إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 14 من المباراة وأضاف لاعب الوسط نيك ولتيماد الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 48.

وقلص الظهير الهولندي جيريمي فريمبونج الفارق لصالح بايرليفركوزن في الدقيقة 56 وأضاف شتوتجارت الهدف الثالث في الدقيقة 62 بهدف سجله لاعب بايرليفركوزن، السويسري من أصل ألباني جرانيت تشاكا بالخطأ في مرماه.

بينما قلص المدافع الإكوادوري بييرو هينكابي الفارق مجددا لصالح بايرليفركوزن في الدقيقة 67.

وأدرك بايرليفركوزن التعادل في الدقيقة 88 عن طريق لاعب وسط شتوتجارت أنجيلو شتيلر الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه.

وأضاف المهاجم باتريك تشيك الهدف الرابع لبايرليفركوزن فس الدقيقة 90 +4.

وارتفع رصيد بايرليفركوزن إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 37 نقطة في المركز العاشر.

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