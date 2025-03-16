الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

الرئيس السيسي لطلبة أكاديمية الشرطة: كونوا في طليعة المتميزين من شباب الوطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس السيسي لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة أهمية بذل قصارى جهدهم طوال فترة دراستهم ، ليكونوا في طليعة المتميزين من شباب الوطن وضرورة مواصلة تطوير قدراتهم

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أكاديمية الشرطة، حيث كان في إستقبال محمود توفيق، وزير الداخلية، اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس قدم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وتناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم

واستعرض الرئيس تطورات الموقف المصري بشأن عدد من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأثيراتها على الأمن القومي المصري، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز الأمن والإستقرار والسلام في المنطقة والتي تتسم بالإضطراب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية حفاظًا على مقدرات الدول وشعوبها.
 

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