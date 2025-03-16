الأحد 16 مارس 2025
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محافظ الإسكندرية يتابع فعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" لتصحيح الإبصار لطلاب المرحلة الابتدائية والتي انطلقت صباح اليوم بمدرسة الزهور ١و٢ بإدارة المنتزة ثان التعليمية.

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وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسي، لما لذلك من أثر مباشر على تحصيلهم الدراسى ومستقبلهم التعليمي.

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لتصحيح الإبصار بمدارس الإسكندرية والتي تستهدف توقيع الكشف على 250 ألف طالب وطالبة بالمناطق الأكثر احتياجا للمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية تحت شعار (عيون أطفالنا مستقبلنا )، مؤكدًا أنَّ هذه المبادرة تأتي لاستكمال مسيرة اتجاهات الدولة لصحة الأطفال ورعايتهم.

وأشارت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المبادرة تهدف إلى الفحص المبكر لحدة الإبصار عند الأطفال من عمر 6-12 سنة من طلبة المدارس الابتدائية، وأيضًا الكشف المبكر عن بعض أمراض العيون مثل الحول الظاهري وسقوط الجفن كمرحلة أولى، ثم سيتم في المرحلة الثانية من المبادرة إجراء فحص متقدم ووصف وصرف العلاج الطبي أو الإجراء التصحيحي الجراحي بالمجان، كما سيتم أيضًا توفير نظارات طبية للأطفال الذين يحتاجونها بناء على نتائج الفحص، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الدكتور عربي ابو زيد مديرية التربية والتعليم الصف السادس الابتدائى الدكتورة غادة ندا

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