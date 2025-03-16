فيورنتينا يضرب يوفنتوس بثلاثية في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس بنتيجة 0/3 للفيولا، في المباراة التي جرت على ملعب أرتيميو فرانكي، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف فيورنتينا، روبن جوسينس ورولاندو ماندراجورا وألبرت جودموندسون في الدقائق 15 و18 و53.

فوز روما على كالياري

حقق روما الإيطالي فوزا صعبا أمام نظيره كالياري بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف فوز روما اللاعب دوفبيك في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

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