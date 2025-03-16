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رياضة

كأس عاصمة مصر، تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

الزمالك
الزمالك

يشهد تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة الجونة المقبلة بكأس عاصمة مصر، تغييرات بالجملة نظرا للعديد من الغيابات.

ويغيب عن الزمالك في مباراة الجونة الخماسي: محمد عواد - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد سيد زيزو بسبب الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس المقرر انطلاقه اليوم 16 مارس، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وأصبح من المؤكد أن يشهد تشكيل الزمالك تغييرات عديدة، في ظل غياب 5 عناصر أساسية، على أن يعطي بيسيرو الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو  لمواجهة نظيره الجونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وكان  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب خوض مباراة سموحة في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يصعد للمربع الذهبي لكأس مصر

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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