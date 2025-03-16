حكم سفر المرأة بلا محرم وشروط سفر المرأة بلا محرم والحالات التي يجوز فيها سفر المرأة بلا محرم وما حكم سفر المرأة إلى الخارج للدراسة أو العمل وما هي شروطه.. كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير نستعرضه معكم في هذا التقرير فإلي التفاصيل

حكم سفر المرأة بلا محرم وشروطه والحالات التي يجوز فيها السفر

آراء الفقهاء في سفر المرأة بغير محرم

اختلف أهل العلم في جواز سفر المرأة بغير محرم على قولين؛ الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ما لم تدع ضرورة لذلك.واتفقوا على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة، منها سفرها للحج الواجب، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة.

والثاني: جوازه مع رفقة مأمونة، في حج الفريضة خاصة، دون غيره من الأسفار، ومنعه فيما سوى ذلك ما لم تدع ضرورة له، وهو مذهب المالكية والشافعية،.

شروط سفر المرأة بدون محرم

وكانت دار الإفتاء المصرية في فتوي سابقة أجابت حول ما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزيد على ثلاث ليالٍ دون اصطحاب مَحرَم معها؟ بالقول إن الأصل أن تسافر المرأة مع ذي مَحرَم، ولا مانع من سفرها وحدها إذا تحقق الأمن، بشرط موافقة الزوج أو الولي إن لم تكن متزوجة

حكم سفر المرأة بدون محرم لأداء الحج وشروط ذلك

أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حجِّ الفريضة أن تسافر بدون مَحْرَم؛ إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحجّ في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.

وممَّا يُبيِّن أنَّ توفر الأمن هو المعوَّل عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كره سفر المرأة مع المحرم الذي يغلب على الظن قلّة حرصه وإشفاقه عليها.

شروط سفر المرأة بلا محرم

أجمع العلماء على جواز سفر المرأة بلا محرم أو زوج في الحالات الآتية:

1 - في الهجرة من دار الحرب إلى دار السلام.

2 - المخافة على نفسها.

3 - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من الهرب.

4 - قضاء الدين ورد الوديعة.

5 - الرجوع من النشوز.

6 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن عليها في حالة السفر.

شروط سفر المرأة بدون محرم

وأوضح الفقهاء أن سفر المرأة بلا محرم يكون مقيدًا بالشروط التالية:

1 - أن يكون الطريق آمنًا.

2 - أن تكون الفتنة مأمونة.

3 - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات.

4 - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية.

5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء.

6 - أن تقيم برفقة مأمونة من النساء المشهورات بالتقوى والخلق القويم.

ومما يدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم قال: (بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله) قال عدي: (فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله). والله تعالى أعلم.

حكم سفر المرأة بلا محرم وشروطه والحالات التي يجوز فيها السفر

حكم سفر المرأة إلى الخارج للدراسة أو العمل

أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية اتباع الضوابط الشرعية عند سفر المرأة للدراسة أو العمل في الخارج، مُوضحة أن الشريعة الإسلامية تنص على أن المرأة لا يجب أن تسافر إلا برفقة محرم، للحفاظ على أمنها وصيانتها.

شروط سفر المرأة للخارج للعمل أو الدراسة

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «في حال حصول المرأة على منحة علمية أو السفر للدراسة في جامعة خارجية، يجب التأكد من توافر شروط الأمان والسلامة، ويشمل ذلك الحصول على إذن وليها أو زوجها والتأكد من وجود حماية كافية في البلد الذي ستسافر إليه، سواء أثناء السفر أو خلال الإقامة».

من الأسهل على ولي الأمر أو الزوج متابعة حالة المرأة

وأشارت إلى أنه في ظل توافر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الأسهل على ولي الأمر أو الزوج متابعة حالة المرأة والاطمئنان عليها بشكل مستمر، مشددة على ضرورة التأكد من وجود رفقة آمنة وضمان الأمان الكامل في البلد المقصود.

وأكدت: «إذا كان هناك أي مخاطر أو عدم أمان في البلد الذي ستسافر إليه، يجب تجنب السفر أو السفر مع محرم لضمان سلامة المرأة وأمنها، والإسلام يشجع على طلب العلم، ولكن الحفاظ على الأمان والسلامة يأتي في المقام الأول»

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