الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

مترو الأنفاق يوزع ستين ألف وجبة إفطار صائم بالمحطات

مترو
مترو


استمرارا لتعليمات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام الخامس على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة خلال منتصف شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٥ ميلاديا / ١٤٤٦ هجريا من توزيع عدد ستون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون ورعاية بنك الطعام المصري.

حيث أوضحت الشركة أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة وانه يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد ٥٠٠٠ خمسة آلاف وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة بالركاب وهى (الشهداء - أنور السادات  - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الجيزة) بالخطين الأول والثانى.


و تقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، وجدير بالذكر ان الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

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