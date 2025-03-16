محمد السيد يتأهل لنصف نهائي الجائزة الكبرى لسيف المبارزة بالمجر

نجح محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة في التأهل لنصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى لسيف المبارزة المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 14 وحتى 16 مارس الجاري.

وتمكن السيد من تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية صامويل إيمريك بنتيجة

وكان السيد قد افتتح مشواره بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي مباشرة وذلك بفضل تصنيفه العالمي حيث يحتل الآن المركز الثالث عالميًا.

وفاز السيد في دور الـ64 الرئيسي على نظيره بطل إيطاليا جياكومو باوليني بنتيجة 15-14، قبل أن يفوز في دور الـ32 على بطل هونج كونج هو فونج لاو بنتيجة 15-7 ثم الفوز على بطل لاعب اليابان أكيرا كوماتا بنتيجة 15-10 ليتأهل لربع النهائي قبل الفوز على بطل أمريكا.

ومن المنتظر أن يواجه السيد بعد قليل نظيره بطل سويسرا إيان هاوري المصنف رقم 22 عالميًا، في مباراة نصف النهائي.

يذكر أن البطولة شهدت أيضا تألق محمد ياسين لاعب منتخب مصر حيث نجح في تحقيق الفوز بالأمس في دور المجموعات في 4 مباريات من أصل 6 لقاءات ليتأهل لدور الـ256 ويفوز على بطل تايلاند ناتيفونج سينجخام بنتيجة 15-10 ثم بطل كازاخستان فاديم شارلايموف بنتيجة 15-13 في دور الـ128 قبل أن يفوز على بطل رومانيا مارتون ميزنجير بنتيجة 15-10 في دور الـ64 التمهيدي.

وواصل ياسين مشواره بالبطولة اليوم حيث فاز في دور الـ64 الرئيسي على بطل فرنسا لويدجي ميديلتون بنتيجة 15-11 ثم نجح في التفوق على بطل الدنمارك كونراد سيبايك بنتيجة 12-11 في دور الـ32 قبل أن يفوز على لاعب إسرائل يوناثان كوهين في ثمن النهائي بنتيجة 15-13 ثم يودع البطولة من ربع النهائي أمام بطل اليابان مساراو يامادا ليحقق المركز الثامن.

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