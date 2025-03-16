الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف علي مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد انتهاء شهر رمضان

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

يواصل المتحف المصري الكبير استقبال الزائرين لدخول المناطق المفتوحة للزيارة، وذلك حتي الموعد الرسمي للافتتاح الكامل لقاعات المتحف والمحدد في الـ3 من يوليو المقبل.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد شهر رمضان 


وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير، أن مواعيد التشغيل والزيارة في الأيام العادية تكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الإسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

مواعيد الزيارة المسائية بالمتحف المصري الكبير 


ويستقبل المتحف المصري الكبير الزائرين بفترة مسائية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير المتحف المصري مواعيد الزيارة بالمتحف المصري الكبير مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير زيارة المتحف المصري الكبير

مواد متعلقة

تحركات حكومية لبحث استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.. تشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل الاحتفال.. وتوقعات باستقبال 15 ألف زائر يوميًا مع التشغيل الرسمي

السياحة تعلن رسميًا موعد تشغيل المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

إقالة رئيس مدينة منفلوط بأسيوط لتدني مستوي الأداء في ملف التصالح

الأهلي يحسم موقفه من خوض مباراة إنبي بكأس عاصمة مصر

محمد رمضان يقدم هدية على الهواء لـ إبراهيم شيكا واللاعب يعقب (فيديو)

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

محمد رمضان يشترط هذا الأمر قبل أن يهدى 100 ألف جنيه لشخصين "فيديو"

منوعات

المزيد

الصين تصدر لوائح تنظيمية جديدة بشأن تصنيف هذه المحتويات على الإنترنت

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين.. سفيان الثوري سيد العلماء

ما فضل قيام الليل بالعشر الأواخر من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

لماذا يتركنا الله نخطئ ثم يحاسبنا على الخطأ.. وهل الدعاء يغير القدر؟ الشباب يسألون وجمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية