تعرف علي مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد انتهاء شهر رمضان

يواصل المتحف المصري الكبير استقبال الزائرين لدخول المناطق المفتوحة للزيارة، وذلك حتي الموعد الرسمي للافتتاح الكامل لقاعات المتحف والمحدد في الـ3 من يوليو المقبل.

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير بعد شهر رمضان



وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير، أن مواعيد التشغيل والزيارة في الأيام العادية تكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الإسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءًا.

مواعيد الزيارة المسائية بالمتحف المصري الكبير



ويستقبل المتحف المصري الكبير الزائرين بفترة مسائية يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءًا.

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