محمد ياسين يهزم لاعبا إسرائيليا في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة

منتخب السلاح، تأهل محمد ياسين لاعب المنتخب الوطني للسلاح، للدور ربع النهائي من بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة حاليا في المجر.

ووصل محمد ياسين إلى الدور ربع النهائى من بطولة الجائزة الكبرى بعد الفوز على لاعب الكيان الصهيوني بنتيجة (13-15).

وحقق منتخب السلاح عدد كبير من النجاحات خلال الفترة الأخيرة في مختلف البطولات سواء بطولات كأس العالم أو بطولات الجائزة الكبرى.

كما كان لاتحاد السلاح أيضا نصيب من الميداليات الأولمبية من خلال الميدالية البرونزية التي حصدها محمد السيد لاعب المنتخب في أولمبياد باريس 2024.

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