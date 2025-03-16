10 قطارات إضافية للصعيد استعدادا لإجازة عيد الفطر المبارك

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلى خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ وحتى ٢٠٢٥/٤/١٠ وهي كالآتي:

۱- تشغیل قطاری ٢٠٤١/٢٠٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢/٥ يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٠,١٥ يصل أسوان الساعة ٠٨,١٠ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم ٢٠٤١ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٤/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٦,٥٠ يصل القاهرة الساعة ٠٤.٥٠ كالجدول المرفق.

۲- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم ١٩٤٢/ ١٩٤٣ بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- اعتبارًا من يوم ٣/٢٥/ ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف اسباني مطور برقم ١٩٤٢ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٥٠ يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ كالجدول المرفق.



- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف أسباني مطور برقم ١٩٤٣ من أسوان / القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٠٦.٥٠ كالجدول المرفق.

٣- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/۱۹۳۸ بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٣٨ من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١٠ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٢١,٥٠ يصل أسوان الساعة ١٠,٠٥ كالجدول المرفق.

- اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ۱۹۳۹ من أسوان إلى القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ٢٢,٣٠ يصل القاهرة الساعة ١١,١٥ كالجدول المرفق.

٤- تشغيل قطارى ۱۹٤١/١٩٤٠ بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

- اعتبارًا من ليلة ٢٦/٢٥ مارس ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤٠ من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ۱۱/۱۰ أبريل ۲۰۲٥ حيث يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳٠ كالجدول المرفق.

- إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/٣/٢٦ يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم ١٩٤١ من أسوان إلي القاهرة حتى يوم ۲۰۲٥/٤/١١ حيث يقوم من أسوان الساعة ۲۱,۳۰ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥ كالجدول المرفق.

ه - تشغيل مخصوص مكيف رقم ۱۹۳۹/ ۱۹۳۷ بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس:

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹٣٦ من الإسكندرية إلي أسوان يوم ۲۰۲۵/۳/۲۷ حيث يقوم من الإسكندرية

الساعة ١٥,٢٠ يصل أسوان الساعة ٠٦.٢٠ كالجدول المرفق.

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم ۱۹۳۷ من أسوان إلي الإسكندرية يوم ۲۰۲٥/٤/٣ حيث يقوم من أسوان الساعة

۹.۰۰. يصل الإسكندرية الساعة ٠٠.٥٠ كالجدول المرفق.

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