محافظ سوهاج يبدى استياءه من سوء مستوى الطرق والنظافة والإشغالات بمدينة جهينة

خلال جولة ميدانية مفاجئة ..

قام اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة جهينة، تفقد خلالها عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وسير العمل بمستشفى جهينة المركزي، ومجلس مدينة جهينة وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، وأبدى استياءه من سوء مستوى الطرق،والنظافة وكثرة الإشغالات، مشددا على ضرورة رفع الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية، وإعادة تمهيد الطرق، وفتح متنفس للمواطنين، ومتابعة مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول.



محافظ سوهاج يبدى استياءه من سوء مستوى الطرق والنظافة والاشغالات بمدينة جهينة

كما تفقد المحافظ مجلس مدينة جهينة والإدارات المختلفة به، وكذا تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتابع منظومة تلقي طلبات المواطنين، وخاصة طلبات التصالح، والتقى عددا من المواطنين واطمأن على حسن سير العمل، موجها بالتيسير عليهم، وسرعة إنهاء الإجراءات والرد على المواطن في أسرع وقت ممكن، وإفهام المواطنين بالإجراءات والأوراق المستندات المطلوبة لإنجاز أعمالهم.



تضمنت الجولة كذلك تفقد مستشفى جهينة المركزي، وسير العمل بالأقسام المختلفة بها، ووجه " سراج " بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وإحالة المتغيبين عن العمل بدون إذن أو مبرر إلى التحقيق، والتقى عدد من المواطنين المترددين على المستشفى واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم.



تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.

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