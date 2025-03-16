رئيس جامعة سوهاج يوقع 6 عقود رعاية للمبتكرين

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، 6 عقود رعاية المبتكرين مع عدد من الشباب أصحاب المشروعات والأفكار المبتكرة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب والشباب المبتكر من خلال ما تقدمه مكاتب التايكو من خدمات، وماتوفره من دعم ورعاية للطلاب الموهوبين والنوابغ التي اطلقتها وزارة التعليم العالي بضرورة نشر الوعي التثقيفي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف الشباب المبتكر ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات ذات جدوى.

رئيس جامعة سوهاج يوقع 6 عقود رعاية مبتكرين لعدد من الإختراعات

وأوضح رئيس الجامعة، أن مكاتب التايكو بالجامعة تعمل على دعم المبتكرين من خلال استقبالهم وتطوير ابتكاراتهم وتصنيع النماذج الأولية لها، وتقوم بتسجيل الابتكارات في مكتب براءة الاختراع المصري لضمان حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين، كما تحرص على تنفيذ الابتكارات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

تعرف على 6 عقود رعاية مبتكرين لعدد من الإختراعات

وأشار الدكتور هاني محمود مدير مكانب التايكو، إلى أن رئيس الجامعة وقع عقود رعاية المبتكرين مع كلًا من روماني سليم من ذوي الاعاقة البصرية والذي ابتكر طريقة جديدة لتعليم ذوي الهمم من المكفوفين بديلة عن طريقة برايل، إلى جانب اختراع عصا ذكية متكاملة للتنقل الآمن لذوى الإعاقة البصرية، كما تم توقيع عقد مع محمد السيد الذي ابتكر فلتر تنقية غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون من المصانع برذاذ الماء، كما تم التوقيع مع ماريو مجدي الذي قدم تطبيق إلكتروني للتعريف بالأماكن السياحية عن طريق 4 لغات مختلفة بجانب لغة الإشارة، وأيضًا تم التوقيع مع رضوي أحمد لاختراعها منتج غذائي من مواد طبيعية لتنشيط الذاكرة، مضيفًا أنه تم توقيع عقد مع مريم عماد، ومحمد مصطفي أصحاب اختراع جهاز محمول رفيق المكفوفين الآمن للتعرف على الاتجاهات والعوائق والتحرك بحرية.

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