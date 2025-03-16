الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ستواصل حملتها ضد الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي،
وزير الدفاع الأمريكي، فيتو

قال وزير الدفاع الأمريكي بين هيجسيث، مساء اليوم الأحد، إن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف ‎الحوثيين أعمالهم العسكرية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي"، لافتا إلي أن إيران تساعد ‎الحوثيين منذ فترة طويلة للغاية ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك.

 

استهداف السفن الأمريكية العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة

أعلن البيت الأبيض أن الحوثيين استهدفوا السفن الأمريكية العسكرية والتجارية أكثر من 300 مرة منذ عام 2023.

وأشار البيت الأبيض في بيان له، أمس السبت، إلى أنه تم استهداف السفن العسكرية 174 مرة والتجارية 145 مرة.

وأضاف البيان أنه "لا يمكن لأي قوى إرهابية الحيلولة دون تحرك السفن التجارية والعسكرية الأمريكية بحرّية في الطرق البحرية في العالم".

وقال البيت الأبيض إن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تضع حدا لذلك".

 

شن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

ووجه الطيران الأمريكي ضربات إلى مواقع للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، بما فيها ذمار والبيضاء وصعدة، والعاصمة صنعاء، مما أسفر عن سقوط قتلى، حسب وسائل الإعلام اليمنية.

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الحوثيين وزير الدفاع الأمريكي الحرب الأهلية اليمنية إيران البيت الأبيض اليمن ترامب

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