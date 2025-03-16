الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

أرسنال وتشيلسي
أرسنال وتشيلسي

تقدم فريق آرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف آرسنال اللاعب ميكل ميرينو بالدقيقة 21.

تشكيل آرسنال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: ويسلي فوفانا، كولويل، كوكوريلا، بنوا بدياشيلي.

في خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كريستوفر نكونكو، ريس جيمس.

في خط الهجوم: جادون سانشو، بيدرو نيتو.

مباراة ارسنال وتشيلسي 

وكانت مباراة الدور الأول بين تشيلسي وآرسنال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى آرسنال لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 1-1، وقبلها الخسارة أمام وست هام يونايتد 1-0، من أجل تقليل الفارق مع ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المدير الفني، مباراة تشيلسي اليوم الأحد بمعنويات مرتفعة بعدما حجز الجانرز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني.

وعلى صعيد آخر، يسعى تشيلسي بقيادة  إنزو ماريسكا لمواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي عقب فوزه على ليستر سيتي بهدف دون رد بالجولة الماضية، وذلك من أجل خطف المركز الثالث من نوتينجهام فورست.

ويدخل تشيلسي بقياة إنزو ماريسكا المدير الفني مباراة أرسنال بعدما تأهل لربع نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعدما كرر فوزه على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بهدف نظيف، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

موقف آرسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 15 وتعادل 10 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 52 هدفًا وتلقت شباكهم 24.

فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، جمعها بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالها الفوز في 14 وتعادل 7 وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 36.

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