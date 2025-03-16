الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يستنكر زيارة وفد سوري درزي إسرائيل

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته واستنكاره للزيارة التي قام بها وفد سوري درزي من محافظة القنيطرة إلى إسرائيل في الرابع عشر من مارس الجاري، مؤكدا أن الزيارة تمثل اختراقا خطيرا للموقف العربي الصامد تجاه العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما أنه يمثل تعميقا للأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها سوريا، في ظل عملية الانتقال السياسي التي تعيشها البلاد.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقيب كتاب مصر أن هذه الزيارة تمثل انتهاكا صارخا لثوابت الضمير العربي، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا الشقيقة، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الدولي توترات عميقة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي السورية. كما أنها تفتح مزيدا من الأبواب أمام الكيان العنصري الغاصب الدخيل للتدخل في الشأن السوري والنيل من وحدته وسيادته واستقلال أراضيه.

وأضاف إن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يعلن رفضه المطلق لهذه الزيارة تحت أية دعوى وأي عنوان، فإنه يؤكد ثقته المطلقة في وطنية كل أطياف المجتمع السوري الشقيق، وان الزيارة لا تمثل إلا من قاموا بها، مؤكدا ضرورة تلاحم أبناء الشعب السوري في وحدة عصية على الاختراق حتى يستعيد التراب السوري وحدته، ويحرر الشعب السوري إرادته، وتستعيد سوريا العروبة مكانها الخالي في محور المقاومة العربي الصلب

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