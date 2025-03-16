مسلسلات رمضان 2025، طارق النهري يطلب يد شفاعات للزواج في الحلقة الأولى من شباب امرأة

مسلسلات رمضان 2025، بدأت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبدالرازق، بظهور الفنان محمد محمود في شخصية عم حسبو، وهو محب لشفعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق.

ويلعب الفنان عمرو وهبة شخصية سيد ابن زوج شفعات، الذي يحب إحدي فتيات الحارة، ويرسل لها جوابا غراميا ووردا مع شقيقتها الطالبة في كلية هندسة.



وتظهر الفنانة غادة عبدالرازق في شخصية شفعات التي قدمتها من قبل الفنانة تحية كاريوكا في عمل سينمائى، وتعمل معها منار "جورى بكر" كمساعدة لها.

ويذهب الفنان طارق النهري في شخصية المعلم مدبلوي، ويدخل في مشادة مع شفعات بسبب أحد العمال الذي تركه وفضل العمل معه، ويفأجاها مدبولي ويطلب يدها للزواج، لكنها ترفضه.

بينهما يظهر أمام "يوسف عمر، وهي الشخصية التي قدمها الفنان الراحل شكري سرحان في العمل السينمائي من قبل، داخل قرية في الأرياف قبل النزول للقاهرة، وتظهر معه والدته التي تلعب دورها الفنانة لبنى ونس، التي تؤكد عليه أن يأخذ باله من شغله وعمله وأن لا ينظر إلي بنات مصر.



ويظهر الفنان حسن ابو الرؤس في شخصية صديق الدكتورة إمام ويلعب شخصية "عجوة" وهو الذي يأتي له بغرفة فوق السطوح بمنزل شفعات، ويذهب إمام للقاهرة مع صديقه عجوة، ويحاول أن يجد مكانا يسكن قيه، ولكن لا يجد ويظل يبحث هو وصديقه إلي أن يصلوا لعم حسبو الذي يقوم بتأجير غرفة شفعات للدكتور إمام بدون علم شفعات.

وتشهد أحداث مسلسل شباب امرأة بعض التغييرات على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث توجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتها عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنانة تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

ومسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

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