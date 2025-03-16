ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ دار الإفتاء تجيب  

أحكام الصيام، ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “هل يجوز للمسلم أن يأكل ويشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟”وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

دار الإفتاء توضح حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك

قالت دار الإفتاء إنه يباح لمن ينوي الصيام أن يأكل ويشرب، ويعمل كل عمل يعمله المفطر من بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ أي: يبدأ وقت دخوله؛ فإذا طلع الفجر امتنع عن الأكل والشرب، وإذا كان في فمه لقمة عند لحظة طلوع الفجر وجب عليه أن ينزعها من فمه؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر، أما مدفع الإمساك فهو تنبيه لدخول الوقت.

أحكام الصيام، فيتو

وقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الصحابة رضوان الله عليهم فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ».

ومدفع الرَّفع أو الإمساك يطلق عادة قبل الفجر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة للاحتياط، فلو فرض أن احتاج الإنسان إلى أن يأكل ويشرب عقب المدفع بدقائق معدودة تنتهي قبل الفجر جاز ذلك وصح صومه.

أحكام الصيام، فيتو

حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما حكم الخطأ في ظن طلوع الفجر وغروب الشمس في الصيام؟"

الذي عليه الفتوى أن من أكل بعد الفجر ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان طلوعه يتم صومه ولا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبها فبان عدمه فإنه يلزمه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، وبهذا قال مجاهد وعطاء وابن مسعود وهو مذهب ابن حزم وإحدى الروايتين عند الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة.

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