وزير الكهرباء: قادرون على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات البناء والتنمية

شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق بنادى الكهرباء بالقاهرة.



مشاركة العاملين الإفطار الجماعي

وحضر حفل الإفطار عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة، حيث أشاد وزير الكهرباء بروح الأسرة الواحدة، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى اطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.

قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار،وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.

تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات

من جانبهم تعهد العاملون بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى إطار المسئولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة، وقال الدكتور محمود عصمت ان العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع وان مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، موضحا دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أوضح الدكتور محمود عصمت أن تحقيق الإنجاز يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة وفى اطار حسن إدارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية، مشيرا إلى الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية، والعمل على تقوية وتدعيم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية.

وجه الدكتور محمود عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات أداء الشركات فى إطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، مشيرا الى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الأداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبيرة تتمثل فى نقل التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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