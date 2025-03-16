أرقام مثيرة من الجولة 25 للدوري السعودي

اُسدل الستار على منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري على أن تعود المسابقة في أبريل المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



واستمر الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما استمر صراع القاع والابتعاد عن شبح الهبوط بين أندية الرائد والأخدود والوحدة والفتح والعروبة.



أرقام من الجولة 25 للدوري السعودي

شهدت الجولة 25 من دوري روشن تسجيل 27 هدفا بنسبة بلغت 3 أهداف في المباراة الواحدة.



42 بطاقة ملونة شهدتهم مباريات الجولة 25 بواقع 41 صفراء وواحدة حمراء.

5 أندية لم تسجل في الجولة المنقضية من روشن وهي العروبة والتعاون والقادسية والاتفاق والخليج.



استمر كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي روشن برصيد 19 هدفا بقميص النصر بفارق هدفين عن ليوناردو لاعب الهلال وحمدالله نظيره في الشباب.



فيما نجح كاستيليس حارس القادسية في أن يستمر الاكثر تحقيقا للشباك النظيفة بـ 13 مباراة.

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