الأخدود يخطف الفوز 1/2 من أهلي جدة في الدوري السعودي

خطف فريق الأخدود فوزا قاتلا من ضيفه أهلي جدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب نادي الأخدود، مساء اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري السعودي.

أحرز داميون لوي لاعب الأخدود هدف أهلي جدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، بينما سجل هدفي الأخدود صالح آل عباس في الدقيقة 90+5 وجودوين في الدقيقة 90+9.

فوز الهلال على التعاون

فاز نادي الهلال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بين اليوم مع نظيره فريق التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.

تقدم الهلال بهدف في الدقيقة 12، عن طريق نجمه الدولي محمد كنو، عبر ضربة رأس، مستغلا عرضية سالم الدوسري من ركلة ركنية.

وأضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 75.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.