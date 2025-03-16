جيل درامي يعوض ارتباك الكبار

عند الإحساس بالخسارة والفقد تبرز أحيانا نقطة ضوء مبهرة فنقول ربك قطّع من هنا ووصل هناك، وذلك تلخيص لظاهرة فنية مبهجة في دراما رمضان هذا العام، فبعد السقوط المدوي للكبار يعوضنا الله بجيل من الموهوبين في التمثيل والإخراج والتأليف.

وتزدحم تترات المسلسلات بعشرات الأسماء الجديدة في كل عناصر صناعة الدراما، ويبقى الرهان دائمًا في عالم التمثيل على الإطلالة الأولى، وغالبًا ما تكون دراما رمضان فرصة للوجوه الجديدة، لتقديمها في باكورة ظهورها على الشاشة، أو لإثبات موهبتها مرة أخرى من خلال مشاركتها في المسلسلات.

وهذا ما تقدمه الدراما المصرية في موسم رمضان، كان الظن أن القوة الناعمة اتسرقت وضاعت في طوفان السبوبة ولكن يبهرنا جيل جديد متمكن في موهبته وإحساسه وفهمه للنصوص، بالإضافة لتعلمهم اكاديميا..

فلم أكن من معجبى أحمد مالك لأسباب لا مجال لذكرها، ولكن مشهد لقاء والدته في أولاد الشمس صدمنى بموهبته وقدرته على التمثيل بعينيه ونبرة صوته، مشهد رهيب يبشر بمولد فنان كبير للمستقبل.. وكان هناك مباراة رائعة عبر أداء أحمد مالك وطه الدسوقى وأداء محمود حميدة.

ومسلسل أشغال شقة جدًا يثبت أن السيناريو الجيد هو أساس كل شيء، ومسلسل 80 باكو يثبت أن دخول أي عالم، مهما كان صغيرًا والاستغراق في تفاصيله البسيطة شيء ساحر، لكاتبة اسمها غادة عبد العال تكتب كتابة حقيقية من لحم ودم وتستطيع ببراعة تجسيد مشاعر المرأة ومخاوفها، وتشير على أوجاعها وقوتها بشكل صادق، والمخرجة الممتازة كوثر يونس..

وهناك عمرو ياسين مؤلف كبير والمخرجين الكبار تامر محسن وشادي عبد السلام ومحمد شاكر خضير وهدى المفتي تواصل تألقها ببطولة مطلقة لها في مسلسل 80 باكو.



ومصطفى غريب نجم نجوم الكوميديا هذا العام، ومسلسل (النص) للموهوب الذكي المتألق دائما أحمد أمين، يحتل المكانة الأولى بين مسلسلات الكوميديا في النصف الأول من رمضان، سيناريو ذكي ومخرج يهتم بتفاصيل الزمن وتكوينات الكادر، وأداء الممثلين، مشاعر إنسانية، وضحك راق..

حمزة العيلي في قمة الإبداع لشخصية إنسان يعيش في الظل، وأسماء أبو اليزيد جمال وجه وموهبة ونقطة مضيئة في المسلسل لمخرج موهوب للمخرج حسام علي ولفريق كتابة السيناريو عبدالرحمن جاويش، سارة هجرس، وجيه صبري..

ومى عمر فى مسلسل إش إش تقول إنها موهوبة وقادرة على تجسيد كل الشخصيات، والتحدي المنتظر أن تمثل من إخراج أي مخرج غير محمد سامي، بعد ان نجح فى تقديم نموذج نسائى مقابل للنموذج الذى صنعه لمحمد رمضان فى السنوات الأخيرة، وبخلطة هى الأقرب للدراما الهندية بتفاصيلها وتقلباتها..

وأحمد العوضي يواجه خطر التكرار بسبب اعتماده المستمر على شخصية البطل الشعبي بنفس الشكل، وهو نفس ما يواجهه محمد سامي في مسلسل سيد الناس، ونعومة موسيقى تتر قلبى ومفتاحه للفنان سارى هانى تغسل الروح.

كتيبة مسلسل إخواتي نيللى كريم، روبى، كندة علوش، وجيهان الشماشرجى، إضافة إلى محمد ممدوح، حاتم صلاح، على صبحى، وأحمد حاتم قدموا أداءً متميزًا ساهم فى وضع المسلسل في المراتب الأولى، جيهان الشماشرجى تؤكد موهبتها الصاعدة بأداء ناضج، أما محمد ممدوح فيقدم أداء استثنائيا، والعمل للكاتب مهاب طارق والمخرج محمد شاكر خضير..

وهكذا فإن هناك مخاض ولادة جيل جديد ومنصة تسليم الراية له وتلك سنة الحياة المعطلة في مؤسسات كثيرة، والأمر هكذا فقد شهد الموسم سقوط وارتباك لمعظم الكبار وربما كان ذلك طبيعيا في الفترات الانتقالية عند التسليم والتسلم.

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