"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

انطلقت فعاليات إفطار المطرية السنوي في نسخته الـ11، اليوم السبت، تحت شعار "المطرية قلب العالم"، حيث امتدت موائد الإفطار على طول 20 شارعًا بتنظيم من الأهالي والمتطوعين، في واحدة من أكبر موائد الإفطار الجماعي بمصر.

وشهد الحدث حضورًا رسميًا وشعبيًا بارزا، بمشاركة محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، إلى جانب فنانين بارزين مثل شحتة كاريكا وسمارة وريشا كوستا، فيما تجاوز عدد المشاركين عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات والثقافات.

تكافل مجتمعي بروح رمضانية فريدة

تميز إفطار المطرية 2025 بمشاركة فاعلة من نساء وفتيات المنطقة اللواتي استقبلن الضيوف بعبارة "رمضان في المطرية غير"، فيما شارك ما يقرب من 2000 متطوع في تنظيم الفعالية التي جرت على 2500 مائدة.

وقامت السيدات بدور محوري في إعداد الحلويات وتوزيع الوجبات، بينما حرصت الفتيات على الترحيب بالضيوف النساء من شرفات المنازل، في مشهد يعكس روح التكافل والمشاركة المجتمعية.

أجواء احتفالية وتضامن مع فلسطين

سادت أجواء من الفرح والسعادة بين المشاركين في إفطار المطرية السنوي، خاصة في عزبة حمادة التي شهدت الإفطار للسنة الـ11 على التوالي، حيث استقبل الأهالي ضيوفهم وسط الزغاريد والتصفيق.

ولم تغب القضية الفلسطينية عن الحدث، إذ رسم علم فلسطين على أحد جدران المطرية، بينما ارتدى الأطفال علم فلسطين على شكل عباءات، في رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

تحضيرات ضخمة وجهود استثنائية

كشفت كواليس التحضيرات عن جهود استثنائية بذلها القائمون على الحدث، حيث بدأت الاستعدادات قبل يومين من الإفطار، لتجهيز ما بين 45 إلى 50 ألف وجبة تضمنت أطباقًا متنوعة مثل الأرز البسمتي والكباب والستيك والمشويات.

وأشرف الشيف عمر على فرق طهي عملت بنظام الورديات، بينما تولى عم صابر مسؤولية إعداد نحو 50 ألف طبق من الحلويات المتنوعة كالزلابية بأنواعها والبسبوسة والقطايف.

صورة مصغرة لتآلف المصريين

يعد إفطار المطرية، الذي بدأ قبل 11 عامًا كفكرة متواضعة، نموذجًا فريدًا للمبادرات المجتمعية التي تعتمد على تبرعات الأهالي فقط، ويشارك فيها المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب.

وتزينت شوارع المنطقة برسومات جرافيتي لنجوم كرة القدم محمد صلاح وعمر مرموش، إلى جانب كتابة اسم "المطرية" بلغات متعددة، في إشارة إلى عالمية الحدث الذي استقطب مشاركين من دول مختلفة مثل اليمن والصين والسعودية.

مع غروب شمس اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، تحولت منطقة المطرية إلى لوحة إنسانية فريدة تجسد روح المجتمع المصري في شهر الرحمة والمغفرة.

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