الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.

واستمع الوزير من المتخصصين عن "المشروع" من الوزارات والإدارات المعنية، إلى آخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمى وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة،ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

يُشار هنا إلى أن "المشروع" يتم تنفيذه مع "شركة 3s" المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالي"، و"رقمنة المجتمع".

وبحسب بيان تعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي العمالة غير المنتظمة بوابة مصر الرقمية وزير العمل محمد جبران وزير العمل

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