الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية تطوير مهام وخدمات الوزارة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبة أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي، وممثلي الإدارات المعنية وذلك لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن  مقترح لإطار عام  بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره.

 

وقام الدكتور ماجد خشبة بتقديم عرض تقديمي وأوضح أهمية " الاستراتيجية" وملامحها بصفة عامة، وكذلك المراحل المختلفة لإعدادها والقيمة المضافة لتطبيقها... وقد ناقش الوزير  بعض الأطر العامة لمتطلبات الوزارة وأبدى بعض الملاحظات الهامة في محتوى الاستراتيجية المقترحة، وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين فريق العمل الفني والقطاعات المعنية بالوزارة والجهات الخارجية.

 

ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت،لمناقشتها،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري،في تقديم الخدمات للمواطن المصري  بشكل لائق وكريم،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء من  الوزارة: كريم رمضان مستشار الوزير للتحول الرقمي، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة  الإستراتيجية، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الإستراتيجي، ونشوة الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة معهد التخطيط القومي وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تنظم دورات لتوعية العاملين بأساسيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وزارة العمل تغلق باب التقديم على وظيفة مدرس بإحدى الدول الخليجية

وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" حول التشغيل

التخصصات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة بالإمارات وخطوات التقديم

الأكثر قراءة

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

خطة الأهلي لفريق الكرة حال الانسحاب من الدوري والرابطة

أشرف كابونجا ينجح في المحاولة الأولى لتحريك قطار سكة حديد صائمًا (فيديو وصور)

فتاة تسأل: هل عمل الحواجب حرام أم حلال؟، وعلي جمعة يجيب: جائز في هذه الحالة

أول قرار لوزير النقل بعد حادث قطار الإسماعيلية

زغلول صيام يكتب: غاب القانون فانتشرت الفوضى في كرة القدم المصرية.. ليس من صلاحيات مجلس الخطيب قرارانسحاب الأهلي من الدوري!

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منوعات

المزيد

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

اكتشاف آثار ديناصورات كانت قشرة بيوضها جلدية في الصين

ماسك يؤدب مؤسس تويتر ويغلق حسابه بالمنصة، والنشطاء: دورسي أغلق آلاف الأكونتات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل البارفان حرام؟ رد مثير من علي جمعة

تلاوة عذبة لآيات الذكر الحكيم للقارئ يوسف حلاوة من سورة التوبة (فيديو)

فتاة تسأل: هل عمل الحواجب حرام أم حلال؟، وعلي جمعة يجيب: جائز في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية