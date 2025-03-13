وزير العمل يبحث مستجدات إعداد استراتيجية تطوير مهام وخدمات الوزارة

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع أستاذ دكتور محمد ماجد خشبة أستاذ تخطيط استراتيجي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور أيمن الدسوقي مدرس مساعد إدارة المعرفة بمعهد التخطيط القومي، وممثلي الإدارات المعنية وذلك لمناقشة أخر التطورات والمستجدات التي تمت بشأن مقترح لإطار عام بإعداد استراتيجية لتطوير منظومة أداء المهام في وزارة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل علمي يتماشى مع الأولويات الوطنية،ورؤية مصر 2030، ومواكبة كافة المستجدات والتحديات التي تواجه ملف العمل من كافة محاوره.

وقام الدكتور ماجد خشبة بتقديم عرض تقديمي وأوضح أهمية " الاستراتيجية" وملامحها بصفة عامة، وكذلك المراحل المختلفة لإعدادها والقيمة المضافة لتطبيقها... وقد ناقش الوزير بعض الأطر العامة لمتطلبات الوزارة وأبدى بعض الملاحظات الهامة في محتوى الاستراتيجية المقترحة، وشدد على أهمية التكامل والتنسيق بين فريق العمل الفني والقطاعات المعنية بالوزارة والجهات الخارجية.

ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد الاستراتيجية في أسرع وقت،لمناقشتها،والعمل بها لتكون خارطة طريق بشكل منهجي ومنظم لأداء الوزارة، بكافة الإدارات والمديريات التابعة لها،حتى تكون منافس متميز وعصري،في تقديم الخدمات للمواطن المصري بشكل لائق وكريم،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء من الوزارة: كريم رمضان مستشار الوزير للتحول الرقمي، وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، ونجوى إسماعيل مدير عام التخطيط الإستراتيجي، ونشوة الشبكي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة.

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