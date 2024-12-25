راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة للطائرة قبل تحطمها في كازاخستان، وذلك بعد ساعات قليلة بعد حادث سقوط طائرة أذربيجان.

لحظة تحطم طائرة في كازاخستان

وظهر في الفيديو أحد الركاب وهو يصور نفسه عن طريق "السيلفي" ويردد "الله أكبر.. الله أكبر" وينطق الشهادتين، قبل أن يظهر بعض ركاب الطائرة الأخرين وهم في حالة من الرعب والذعر ويترقبون هبوط الطائرة بسلام.

وقد أسفر تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان عن مقتل 38 شخصا، وفق ما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني كانات بوزومباييف في تصريح لوسائل إعلام.

وقال بوزومباييف خلال اجتماع إن "الوضع ليس جيدا، 38 قتيلا".

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.



Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY — Clash Report (@clashreport) December 25, 2024

الطيور وراء تحطم طائرة أذربيجانية

وكانت الطائرة التي كانت 67 شخصا كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وكشفت تقارير نقلا عن شركة طيران أذربيجان (آزال)، أن "الطيور" وراء تحطم الطائرة الركاب التابعة لها.

تم التقاط اللحظات الأخيرة للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قبل تحطمها في كازاخستان بواسطة أحد الركاب على متن الطائرة.

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