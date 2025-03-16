بيسيرو يتابع حالة ناصر منسي الصحية

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على الاطمئنان على حالة ناصر منسي مهاجم الفريق الصحية ومعرفة موعد انضمامه لتدريبات الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر في الوقت الذي حسم فيه مسئولو نادي الزمالك، ملف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي خاصة وأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت مصادر ان الزمالك حسم ملف التجديد للونش وأن الإعلان سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى يخضع عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأحد لفحص طبي للاطمئنان على إصابته.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب الوسط التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة التي أقيمت أمس السبت في بطولة كأس مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحاته للمركز الإعلامي: إن عبد الله السعيد تعرض لكدمة في الركبة

وتابع: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على سموحة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ليتأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا.

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