جامعة حلوان تُطلق قافلة طبية لخدمة أهالي السادس من أكتوبر

نظمت جامعة حلوان قافلة طبية متكاملة بمركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار دورها المجتمعي ومسؤوليتها في تقديم الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

جامعة حلوان تُطلق قافلة طبية متكاملة لخدمة أهالي السادس من أكتوبر وتوفير العلاج بالمجان

جاءت القافلة بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وكليات الطب، الصيدلة، التمريض، وعلوم الرياضة بنات، ومستشفى الطلبة بحلوان ومستشفى بدر الجامعي، بالتنسيق مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة لسكان المنطقة، تشمل الكشف الطبي والتشخيص وصرف الأدوية بالمجان.

جامعة حلوان

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، وتم التنسيق والتعاون بين كليات الجامعة المختلفة لتقديم أفضل خدمة طبية ومجتمعية، حيث شاركت كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية التمريض تحت إشراف الدكتورة زينب حسين علي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكلية علوم الرياضة بنات تحت إشراف الدكتورة سارة البيه وكيل كلية علوم الرياضة بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشفى الطلبة تحت إشراف الدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة.

تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، تحت رعاية الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وإشراف الأستاذة جيهان زكي المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث تم تقديم خدمات طبية متكاملة، تضمنت توقيع الكشف الطبي على المرضى وتشخيص الحالات وصرف العلاج بالمجان، مع توفير أماكن مناسبة للكشف، واستراحات للمرضى، وتنظيم مكان للصيدلية لتسهيل صرف الأدوية.

شارك في القافلة نخبة من الأطباء والصيادلة من مستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الذين ساهموا في تنظيم القافلة بشكل فعّال. كما قدمت كلية الصيدلة الأدوية اللازمة في جميع التخصصات، وشاركت كلية التمريض في حملات توعوية للمرضى، وقدمت كلية علوم الرياضة بنات تدريبات رياضية وألعابًا للأطفال.

شملت القافلة الطبية ثمانية تخصصات رئيسية، وهي طب الأطفال، الباطنة العامة والجهاز الهضمي، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والأوعية الدموية، جراحة العظام، الأمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الصدرية.

قام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بكلية الطب ومستشفى الطلبة بالكشف على المرضى ووصف العلاج، بينما تولى الصيادلة مسئولية صرف الأدوية. بلغ إجمالي عدد المستفيدين من القافلة 324 مريضًا من مختلف الفئات العمرية، وتم تقديم العلاج وصرف الأدوية بالمجان وفق الاحتياجات الطبية لكل حالة، كما تم توقيع الكشف على بعض المرضى بأكثر من تخصص طبي نظرًا لحاجتهم لذلك.

تأتي هذه القافلة ضمن خطة كلية الطب بجامعة حلوان لتنظيم قوافل علاجية مجانية في مختلف المناطق، بهدف تقديم الرعاية الصحية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأهالي، في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي وجهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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