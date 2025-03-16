حريق هائل بمخزن كابلات بطريق برج العرب في الإسكندرية (صور)

نشب حريق هائل في مخزن كابلات تابع لاحدي شركات الاتصالات الحكومية بمنطقة بهيج ببرج العرب القديمة غرب الإسكندرية، وغطت الأدخنه الكثيفة الناتجة من الحريق سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

حريق هائل ببرج العرب

ودفعت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بعدة سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحلات المجاورة والعمل تقليل الأدخنة المتصاعدة.

أدخنة الحريق تغطي السماء

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن كابلات خاصة بالإنترنت في أرض فضاء تابعة لشركة اتصالات حكومية، وتصاعد أدخنه كثيفة في سماء المنطقة وتسببت في حجب الرؤية بطريق بهيج برج العرب.

وتوجهت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية والحريق، بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحلات المجاورة السيطرة، ووقف تصاعد الأدخنة بشكل كثيف ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية، وجرى محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

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