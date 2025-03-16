مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة واشتعال النيران فيها بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها، عقب انقلابها مباشرة بسبب شرزات من احتكاك السيارة بالأرض، وذلك بالطريق الدائري في منطقة أبيس شرق محافظة الإسكندرية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب واشتعال سيارة ملاكي بالطريق الدائري ووجود وفيات ومصابين.

تم الدفع بسيارة إطفاء وسيارات إسعاف، وقامت الحماية المدنية بإخماد الحريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من؛ يوسف عبد الناصر، ومحمد أحمد محمد عباس، وتم نقل جثمانيهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة كوم الدكة.

كما أصيب كل من؛ يوسف أحمد محمد، 16 سنة، مقيم بسيدي بشر، بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 18%، وبلال جمال السيد، 17 سنة، مقيم بالفلكي، بحروق بالظهر والرقبة من الدرجة الثانية بنسبة 18%، وتم نقلهما إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج.



جرى رفع آثار الحادث، وقامت قوة من مرور الإسكندرية بتسيير حركة المرور بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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